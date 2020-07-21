Постобработка рендеров

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт10 заявок511 просмотров

Необходимо выполнить постобработку нескольких рендеровэкстерьера в photoshop сделанных в 3dsmax,пример Screenshot_1 Сделать цвет, свет и т.д. как на Screenshot_2 Основная

задача добиться максимальной реалистичности. Размер 6000*1920px, формат tiff. Назовите сроки и стоимость.

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kirs_es
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