Убрать надпись с фото

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка302 просмотра

Убрать надпись ОБРАЗЕЦ с фото

4 года назад
olegan89
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Все отлично!
Приятно было поработать с Олегом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
ТОП-10
Обработка фотографий

  • Похожие заказы

  • Инфографика для товара на маркетплейсе

    $20

    Требуется обработать 5 фотографий для инфографики товара на маркетплейсе. Задача заключается в улучшении качества изображений, чтобы они выделялись среди конкурентов. Примеры для вдохновения будут предоставлены.

    Обработка фотографий49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо из фотографии сделать портрет для дальнейшей печати

    Задача заключается в создании портрета из предоставленной фотографии. Необходимо провести ретушь, изменить фон, удалить лишние предметы и подобрать новую одежду. Фотография имеет ограниченное качество, поэтому требуется тщательная работа для достижения лучших результатов для печати.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка фото

    Необходимо обработать несколько фотографий. Включает смену фона и глубокую обработку для двух семейных фото, черно-белую обработку для фото папы с сыном и редактирование фотографий детей на лошади с добавлением сюжетных предметов. Требуются идеи по реализации и примеры работ.

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработать фото в photoshop

    $5

    Требуется профессиональная обработка фотографий в Photoshop. Необходимо улучшить качество изображений, а также придать стиль с учетом представленных примеров. Ожидается внимание к деталям и творческий подход.

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка свадебных фото

    Необходимо выполнить обработку свадебных фотографий: ретушь, устранение пятен и прыщей, сглаживание кожи, коррекция контраста глаз и губ. Также требуется пластика лица и рук при необходимости. Важно уделить внимание деталям для достижения качественного результата.

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Заменить текст на картинках

    Требуется изменить текст на нескольких изображениях с использованием графических программ. Необходимо обеспечить качественную обработку фотографий и предоставить итоговые изображения с обновленным текстом.

    Обработка фотографий76 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вырезать изображение

    Требуется вырезать персонажа из исходного фото, убрав задний фон. Итоговые файлы должны быть предоставлены в формате PSD и PNG. Важно, чтобы края персонажа были аккуратными и без шероховатостей.

    Обработка фотографий108 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ретушь фото

    Требуется ретушь школьных портретов с несложной обработкой. Оплата составляет 15 рублей за каждое фото. Рекомендуется ориентироваться на примеры, выполненные ранее. Тестовое задание обязательно.

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    4 года назад