Удалить фон с фотографий

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Закрыт38 заявок829 просмотров

На фото цыплята, будет около 20 шт.

И сделать так чтобы фото были похожи по цвету, они будут выставлены в интернет-магазине.

Пишите цену за 1 фото

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