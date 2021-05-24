Задача по Photoshop

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка133 просмотра

День добрый, есть другая подобная задача, подобрать шрифт, перевести и заменить текст. и Привести к формату от 900 x 1200, плачу 25р за фото обычно. Плюс для фото 01 убрать текст и плашки внизу.

4 года назад
guest_16000769351105
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

erogrigoryan72
22 года
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад
$4
1 день
Все хорошо, будем работать дальше.
Отличный заказчик, всем рекомендую

Заявки фрилансеров

erogrigoryan72
22 года
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад