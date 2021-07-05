Заставки, превью для YouTube канала

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт19 заявок1931 просмотр

Необходимо сделать превью для видео на канал

https://www.youtube.com/channel/UCwPJbAxvTguyVVqAC9oIczA

Последние 3 превью нравятся очень. Но человек, к сожалению, уходит в армию)

Скидывайте примеры работ, отбор будет по ним

3 года назад
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