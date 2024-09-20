Требуется мужской голос для озвучки текста на узбекистанском языке. Объем работы — до 2500 слов, тематика — металлоконструкции. Примеры работ и стоимость озвучки будут полезны.
Дубляж анімаційного продукту
завершення
❗️Завдання❗️
Дубляж анімаційного продукту
План:
1. Обрати відеофрагмент від 1,5 до 3х хвилин
2. Вигадати власний сюжет
3. За допомогою функціоналу програм InShot або Voice Changer (можна використовувати інші програми) записати власний голос та змінити його відповідно до задуму персонажів
4. Підставити замінений голос до відео
5. Відрендерити та прикріпити до завдання
Обирайте цікаві та актуальні теми для переозвучування, проявляйте креативність та гумор. Не обов'язково переозвучувати весь фрагмент наданий вам. Ви можете його скоротити
Приклад: https://drive.google.com/file/d/1xR9wia-NFDYxD-WViltIbPBSjfMOoaf7/view?usp=sharing
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