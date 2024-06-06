Озвучення TikTok-роликів (34 на тиждень). Кожен ролик 40-150 слів.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Открыт6 заявок54 просмотра

Тематика: вивчення англійської мови.


Концепт: у роликах є чоловічі та жіночі персонажі. Зазвичай 1–3 персонажі, кожен має по кілька фраз.


Мови: українська, англійська. Російська — буде плюсом.


Терміни: готовий почати з першого липня.

TikTokОзвучка видео
9 часов назад
Вадим
 
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