Требуется озвучить 12 обучающих видео для детей длительностью 3-4 минуты каждое. Озвучка должна быть на русском языке с использованием детского голоса. Скрипт перевода будет предоставлен. Важно, чтобы перевод совпадал по времени с оригиналом, так как в видео используется графическое объяснение материала.