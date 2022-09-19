Озвучка

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрытнет заявок28 просмотров

Text 01

Видео на которое будет наложена озвучка ( https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing )

Нужно озвучить с похожей подачей и интонацией. Здесь два

человека ведут диалог, и фразы нужно как-то выделить интонацие, что бы было понятно, что

говорят два человека.

Ведущий 1: Гарри Гарри Гарри...

Я горжусь тобой, бро!

С помощью Capital One Investing ты зарабатываешь

дополнительный пассивный доход на свои

сбережения всегда и везде.

Даже купил себе новый ноутбук.

Capital One Investing продуманная платформа, Гарри.

И умная, как ты.

И мне это нравится.

Ведущий 2: Похоже, я действительно умный.

Ведущий 1: Не позволяй себе усомниться в этом, Гарри.

3 года назад
homyakov9
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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