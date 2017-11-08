Нужно перевести статьи с русского на английский

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Закрыт19 заявок228 просмотров

Тема: медицина

Количество статей: 100-150

Сроки: до 3 месяцев

Требования к исполнителю:

1 Идеальное знание английского языка (на уровне носителя).

2 Способность отличить текст написанный индусом от текста англичанина (американца, австралийца). 

Необходимо пройти несложный тест.

Оплата за объем.

8 лет назад
MeliaduS
48 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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