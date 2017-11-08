Перевод сайта с Английского на Русский

$20
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Закрыт54 заявки851 просмотр

Перевод сайта с английского на Русский

Интернет магазин 350 товаров (описание каждого товара от 50 до 150 символов)

Вот сайт Jcpackage.com (переключитесь на англ) 

перевести только название товаров и описание, главную. 

Цена и сроки.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров