Перевести с нидерландского рукописный нотариальный акт 1732 г.

Нужно заместить на 2 недели человека, выбыл по уважительной причине. Что нужно будет делать: - заказывать и принимать контент у копирайтеров - редактировать контент - писать контент Сложного ничего нет, как видите. От вас нужен хорошего уровня испанский и английский языки. Все ...