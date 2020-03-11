Перевести с нидерландского рукописный нотариальный акт 1732 г.

ПереводыЗакрыт3 заявки269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется получить "расшифрованный" исходный текст и квалифицированный перевод.

Выполненную мною "с грехом пополам" заготовку начала перевода прилагаю...

4 года назад
guest_15841983828761
4 года в сервисе
Был
4 года назад