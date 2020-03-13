Перевод 10 текстов с русского на английский язык по 500 знаков каждый

ПереводыЗавершен2 заявки206 просмотров
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Тексты на тему короновируса.

Нужно до 15-00 сегодня.

Русский текст есть

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Оплата wmz

4 года назад
m2mstat
Иван 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$14
1 день
все быстро рекомендую
очень приятно сотрудничать!