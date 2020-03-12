Перевести 2 текста на английский язык

$14
ПереводыЗавершен2 заявки232 просмотра
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Нужен перевод 2 текстов на англйский язык. Тематика:

Как заработать за три месяца 300 тысяч рублей?

Личностное развитие

4 года назад
Petrovskiy
Игорь 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
egesuca
Алиса 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$14
1 день
Все сделано замечательно, спасибо!
Отличный заказчик, приятное общение и четкая задача, очень рекомендую!