Качественный Перевод видео с Английского на Русский

Мне нужно срочно(сегодня) перевести презентацию циркового шоу с русского на английский, но не дословно а сохранив посыл и экспрессию. Слов: 999 Знаков (без пробелов): 6805 Знаков (с пробелами): 7852 Презентацию вышлю исполнителю Предложите цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот само видео (длительность - 12 минут) - https://www.youtube.com/watch?v=aHHX8ayCfw8
Знание Английского должно быть на высоком уровне, перевод соответствующий. Перевод будет вычитываться, поэтому ГуглПереводчикам не писать в данном задании.
Перевод должен маркироваться, чтобы понимать где закадровый голос, где человека с видео (доктора). В конце задания - вордовский файлик с русским текстом и маркировкой.
- Похожие заказы
- Переводы8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Готовим 2-ю языковую версию сайта. Необходимо перевести с десяток страниц сайта на русский язык: [url=https://www.ritrella.com/]https://www.ritrella.com/[/url] 1 страница = 1 текстовый документ.Переводы22 заявкиЗакрыт4 года назад
- $8
Необходимо перевести текст на английский. Пожелания - без ошибок, простые предложения, хороший слог.Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно заместить на 2 недели человека, выбыл по уважительной причине. Что нужно будет делать: - заказывать и принимать контент у копирайтеров - редактировать контент - писать контент Сложного ничего нет, как видите. От вас нужен хорошего уровня испанский и английский языки. Все ...Переводы2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужен качественный перевод презентации с английского на украинский. Общее количество знаков - 30 541 зсп и 27 307 збп. Указывайте, пожалуйста, общую стоимость и сроки. Спасибо!Переводы42 заявкиЗакрыт4 года назад
К каждому файлу здесь нужно получить отдельный файл с переведенным текстом. Папка "ru" - только на русский, папка "ua" - только на украинский. Цифра в названии папок - длительность аудио в минутах https://drive.google.com/open?id=1qtyaUxAfP7qpiNruyr4_1m8sLEaSBdA4 Пожалуйста, указывайте, какими языками владеете и цену за ...Переводы35 заявокЗакрыт4 года назад
Текст в виде договора, 12 страниц. Нужно перевести с английского на русский язык. Начать сегодня. Жду вашу цену и сроки.Переводы11 заявокЗакрыт4 года назад
2 листа А4 договорПереводы11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить перевод с чешского на русский язык, юридическая сфераПереводы15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно окаректировать текст на русском для сайта. После произвести перевод на английский. Высокий уровень технических терминовПереводы1 исполнительЗавершен4 года назад