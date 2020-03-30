Качественный Перевод видео с Английского на Русский

$15
ПереводыЗавершен37 заявок795 просмотров
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Вот само видео (длительность - 12 минут) - https://www.youtube.com/watch?v=aHHX8ayCfw8

Знание Английского должно быть на высоком уровне, перевод соответствующий. Перевод будет вычитываться, поэтому ГуглПереводчикам не писать в данном задании.

Перевод должен маркироваться, чтобы понимать где закадровый голос, где человека с видео (доктора). В конце задания - вордовский файлик с русским текстом и маркировкой.

4 года назад
sergeykuzmenko93
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
oksana_shmygol
Оксана 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
3 дня
WMZ
Отличный фрилансер. Заказ выполнен четко в поставленные сроки. Есть некоторые моменты по переводу, тем не менее все достаточно качественно! Легко контактировать, не нужно объяснять по 100 раз задачу. Рекомендую!
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