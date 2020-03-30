Качественный Перевод видео с Английского на Русский

Вот само видео (длительность - 12 минут) - https://www.youtube.com/watch?v=aHHX8ayCfw8

Знание Английского должно быть на высоком уровне, перевод соответствующий. Перевод будет вычитываться, поэтому ГуглПереводчикам не писать в данном задании.

Перевод должен маркироваться, чтобы понимать где закадровый голос, где человека с видео (доктора). В конце задания - вордовский файлик с русским текстом и маркировкой.