Здравствуйте ув. фрилансеры! Возникла необходимость в проверке 1 странички текста технической тематики. Речь идет о теплицах. Файл с текстом отправлю в приват.
Срочный перевод 2 текстов на английский язык, тема "Воспитание детей"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется срочный перевод 2 статей, около 5 000 знаков. Пожалуйста, заявки отправляйте внутри сервиса.
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