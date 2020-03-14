Срочный перевод 2 текстов на английский язык, тема "Воспитание детей"

$15
ПереводыЗавершен28 заявок689 просмотров
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Требуется срочный перевод 2 статей,  около 5 000 знаков. Пожалуйста, заявки отправляйте внутри сервиса.

4 года назад
Petrovskiy
Игорь 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Anastasiia90
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$15
28 дней
Все сделано замечательно, спасибо!
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