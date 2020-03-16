Перевод текста на английский "Как похудеть без тренажерного зала"

$10
ПереводыЗавершен10 заявок248 просмотров
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Перевод текста на английский. Без ошибок, простым языком и с хорошим слогом.

4 года назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$10
1 день
Еще один заказ выполнен на отлично!
Спасибо, все стабильно хорошо :)
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