Редактура перевода технической тематики

ПереводыЗакрыт13 заявок313 просмотров
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Здравствуйте ув. фрилансеры!

Возникла необходимость в проверке 1 странички текста технической тематики. Речь идет о теплицах.  Файл с текстом отправлю в приват.

4 года назад
wiat
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад