Перевести текст с английского на русский

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Закрыт41 заявка499 просмотров

Требуется перевести текст с английского на русский. Текст о танцевальном спорте. Переведенный текст нужно сохранить в новом .pdf файле сохраняя изначальный формат и вставляя таблицы и картинки из исходников(пример перевода указан в файле "final.pdf"). 

7 лет назад
guest_1536363896214
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров