Проф перевод с русского на английский.

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Закрыт3 заявки196 просмотров

Нужно перевести текст с русского на анг.  Напишите в предложениях цену за 1000 символов.

7 лет назад
guest_15342643178266
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров