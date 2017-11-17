Перевод контракта

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Завершен16 заявок265 просмотров

Добрый день!

Необходимо перевести контракт с английского на русский язык. 

8 лет назад
mospro
Мария 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
2 дня
Работа выполнена качественно. Большое спасибо за сотрудничество!
Интересное задание,своевременная оплата,рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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