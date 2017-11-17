Добрый день! (пожалуйста в заявке добавляйте тестовый перевод одного-нескольких абзацев из статей что в примерах) Вы оттачиваете мастерство переводов и работы с текстами, или только хотите попробовать свои силы на этом ...
Перевод контракта
Добрый день!
Необходимо перевести контракт с английского на русский язык.
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