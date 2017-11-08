Перевод с русского на турецкий

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Требуется выполнить перевод с русского на турецкий текста юридической тематики объёмом 22 страницы, срок до 14.11.2017

8 лет назад
LyubovZ
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров