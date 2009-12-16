Перевод с русского на английский

Нужно перевести с русского на английский несколько небольших текстов. Работы немного.

1. Оплата: безопасная сделка или постфактум.

2. Наличие примеров ранее сделанных переводов ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если вам нечего показать - не нужно тратить свое и мое время, а просто пройдите мимо. Пример можно показать посредством ссылки на текст и оригинал или прислать на friendly48 (собака) gmail . com Направление перевода обязательно должно быть RUS-ENG.

3. Наличие цены ЗА ВЕСЬ ПРОЕКТ и сроков исполнения ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если чего-то этого не будет - не утруждайте себя, ваше предложение будет отклонено.

4. Предложения скрыты от других пользователей, поэтому не стесняйтесь и оставляйте их именно здесь. Также оставляйте Ваши контакты. Если Ваше предложение меня заинтересует - я дам Вам знать.