Перевод с русского на английский

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Закрыт17 заявок282 просмотра

Необходим перевод на английский язык статьи студента. Статья историческая, т.е. необходимо сохранение стиля написания.

7 лет назад
guest_15364709054513
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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