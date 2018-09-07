Необходим качественный перевод статей по тематике сайтостроения, SEO, cms, безопасность сайтов. (wordpress, joomla, opencart и пр.) Одна статья в 3 дня. Для проверки качества необходимо сделать текстовое задание: Whenever you ...
Перевод с русского на английский
Необходим перевод на английский язык статьи студента. Статья историческая, т.е. необходимо сохранение стиля написания.
Заявки фрилансеров
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