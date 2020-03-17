Поправить перевод

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ПереводыЗавершен11 заявок368 просмотров
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Есть небольшой текст на английском на 450 слов. Тема: биография, веб-разработка. Нужно проверить и предложить исправления грамматики (орфография, пунктуация, правильность выбора слов, времени). 

4 года назад
garipov_r
Рамиль 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад
$4
1 день
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