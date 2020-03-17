Поправить перевод

Вот само видео (длительность - 12 минут) - [url=https://www.youtube.com/watch?v=aHHX8ayCfw8]https://www.youtube.com/watch?v=aHHX8ayCfw8 [/url]Знание Английского должно быть на высоком уровне, перевод соответствующий. Перевод будет вычитываться, поэтому ГуглПереводчикам не писать в данном задании. Перевод должен маркироваться, чтобы понимать где закадровый голос, где человека ...