5 SEO оптимизированных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка125 просмотров

Необходимо написать 5 seo оптимизированных и правильных по структуре статей для сайта.

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Сборка семантики

Составление ТЗ

9 лет назад
Sh1ning
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
9 лет назад
$110
13 дней
Все было выполнено точно в срок. Получил 5 качественных статей. Будем продолжать работу с Андреем и по другим проектам. Рекомендую.
Понравилось работать с Александром. Грамотный и приятный в общении заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата, всегда онлайн. Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
9 лет назад