Аудит и рекомендации по продвижению сайта-каталога приложений

Здравствуйте!

Нужен аудит и рекомендации по наполнению и продвижению сайта-каталога приложений на Android.

Я скидываю вам ТЗ со списком вопросов, вы в течение определенного времени проводите аудит и пишите ответы и рекомендации. Затем скидываете мне ответы, я их читаю и после этого проводим устную консультацию в скайпе.