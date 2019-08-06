Аудит и рекомендации по продвижению сайта-каталога приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок249 просмотров

Здравствуйте!

Нужен аудит и рекомендации по наполнению и продвижению сайта-каталога приложений на Android.

Я скидываю вам ТЗ со списком вопросов, вы в течение определенного времени проводите аудит и пишите ответы и рекомендации. Затем скидываете мне ответы, я их читаю и после этого проводим устную консультацию в скайпе.

Android
6 лет назад
pendalf89
Борис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров