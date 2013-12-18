Контекстная реклама службы помощи призывникам

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки110 просмотров

Продвижение службы помощи призывникам через контекстную рекламу.

Задача создать и настроить рекламную компанию службы помощи призывникам в яндекс директе, регион: РФ, Краснодарский край за исключением г.Сочи.

Пожалуйста, в заявке указывайте ориентировочно на какое колличество кликов в день и какую среднюю цену за клик я могу рассчитывать.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество!

11 лет назад
Prizivnik
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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