SEO оптимизатор

Здравствуйте друзья!

Ищу специалистов по SEO, для удаленной работы по продвижению сайтов.

Вакансия будет закрыта до вечера воскресенья, так что всех заинтересованных прошу быть в скайпе.

Требования:

-Умение провести работы по оптимизации сайта

-Умение подобрать ключевые запросы, и дать задание копирайтерам

-Предоставлять еженедельный отчет о проделанной работе

-Опыт выведения в топ НЧ запросов

-наличие мобильного телефона

- работать в team.megaindex.ru

- наличие микрофона

В заявке жду от кандидатов:

- Ваш возраст

- Место проживания

- Работаете вы в команде или в одиночку

- Способы оплаты

- Опыт работы

- Возможность связи с вами (по времени)

- Минимальная стоимость заказа

- портфолио

Предоставляем:

-постоянный объем работы и своевременную оплату

-хитрые кейсы и курсы по тематике

-платный софт

+ постоянно думаем о Вас;)