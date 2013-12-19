SEO оптимизатор

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки133 просмотра

Здравствуйте друзья!

Ищу специалистов по SEO, для удаленной работы по продвижению сайтов.

Вакансия будет закрыта до вечера воскресенья, так что всех заинтересованных прошу быть в скайпе.

Требования:

-Умение провести работы по оптимизации сайта

-Умение подобрать ключевые запросы, и дать задание копирайтерам

-Предоставлять еженедельный отчет о проделанной работе

-Опыт выведения в топ НЧ запросов

-наличие мобильного телефона

- работать в team.megaindex.ru

- наличие микрофона

В заявке жду от кандидатов:

- Ваш возраст

- Место проживания

- Работаете вы в команде или в одиночку

- Способы оплаты

- Опыт работы

- Возможность связи с вами (по времени)

- Минимальная стоимость заказа

- портфолио

Предоставляем:

-постоянный объем работы и своевременную оплату

-хитрые кейсы и курсы по тематике

-платный софт

+ постоянно думаем о Вас;)

11 лет назад
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов

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