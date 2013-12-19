Продвижение сайта в ТОП 1 — ТОП 5 http://v-h.com.ua вот сайт на котором вы сможете взять все ключевые слова задачи №1 — продвинуть сайт до апреля 2014 (что бы до ...
SEO оптимизатор
Здравствуйте друзья!
Ищу специалистов по SEO, для удаленной работы по продвижению сайтов.
Вакансия будет закрыта до вечера воскресенья, так что всех заинтересованных прошу быть в скайпе.
Требования:
-Умение провести работы по оптимизации сайта
-Умение подобрать ключевые запросы, и дать задание копирайтерам
-Предоставлять еженедельный отчет о проделанной работе
-Опыт выведения в топ НЧ запросов
-наличие мобильного телефона
- работать в team.megaindex.ru
- наличие микрофона
В заявке жду от кандидатов:
- Ваш возраст
- Место проживания
- Работаете вы в команде или в одиночку
- Способы оплаты
- Опыт работы
- Возможность связи с вами (по времени)
- Минимальная стоимость заказа
- портфолио
Предоставляем:
-постоянный объем работы и своевременную оплату
-хитрые кейсы и курсы по тематике
-платный софт
+ постоянно думаем о Вас;)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется контент-маркетолог (PR-manager с опытом SEO). Требования: - опыт привлечения аудитории сайта за счет непрямых рекламных приемов - наличие портфолио успешно реализованных и ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Ниже представлены проблемы сайта http://syogodni.com их необходимо устранить результат буду проверять по он лайн сервису http://auditme.ru/express/22499-syogodni.com.html показатель должен быть от 8 из 10. Жду предложений по срокам и стоимости. Использование ...Завершен11 лет назад
- $1000
Нужно подобрать ключевые слова и продвинуть обменник виртуальных валют. бюджет 1000 у.е. Просьба сразу писать сумму и сроки.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Специализация: Продвижение по трафику, Продвижение в ТОП, SEO-аудит, Внутренняя оптимизация сайтов Требования: Опыт работы в данной сфере от 3 лет Наличие портфолио Свободное владение Русским, Украинским ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
необходимо оптимизировать сайт под джомлой 2.5. проверка и правка тегов описания. avtovokzal.kiev.uaЗакрыт11 лет назад
Регион Украина. Поисковики: Яндекс и Гугл. С Вас: подбор семантического ядра, написание текста, закупка ссылок.Завершен11 лет назад
- $250
Для создания контент-проекта требуется разработать качественное семантическое ядро. Тематика проекта: финансы, инвестирование, кредитование, бизнес. Задача: поиск и подбор СЧ, НЧ (до 30 "!" по WordStat), НК запросов, логическая компоновка в группы для последующего ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день уважаемые фрилансеры! Требуется прогон сайта по интернет каталогам и базам. Перед началом работ хотим посмотреть пример отчета о прогоне.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно провести аудит сайта ( интернет магазин joomla+VirtueMart + EasyBlog порядка 140 наименований продукции + 70 статей). План аудита выглядит примерно так: Рекомендации по семантическому ядру Рекомендации по корректировке семантического ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад