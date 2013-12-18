Необходимо оптимизировать сайт под джомлой

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок228 просмотров

необходимо оптимизировать сайт под джомлой 2.5.

проверка и правка тегов описания.

avtovokzal.kiev.ua

11 лет назад
ander_wolf
Андрей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва(-3)
11 лет назад
$50
2 дня
Кидалово, деньги забрали пропал
Не сработались.

Заявки фрилансеров

Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва(-3)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Внутренняя оптимизация сайта

    Добрый день. Ниже представлены проблемы сайта http://syogodni.com их необходимо устранить результат буду проверять по он лайн сервису http://auditme.ru/express/22499-syogodni.com.html показатель должен быть от 8 из 10. Жду предложений по срокам и стоимости. Использование ...

    CSS
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно разработать семантическое ядро

    $250

    Для создания контент-проекта требуется разработать качественное семантическое ядро. Тематика проекта: финансы, инвестирование, кредитование, бизнес. Задача: поиск и подбор СЧ, НЧ (до 30 "!" по WordStat), НК запросов, логическая компоновка в группы для последующего ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аудит Интернет-Магазина

    Нужно провести аудит сайта ( интернет магазин joomla+VirtueMart + EasyBlog порядка 140 наименований продукции + 70 статей). План аудита выглядит примерно так: Рекомендации по семантическому ядру Рекомендации по корректировке семантического ...

    HTMLJoomla
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО сайта фирмы

    $500

    Добрый день нужно провести анализ сайта составить список доработок для СЕО и провести комплексное продвижение http://mgw.com.ua/

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу партнёра для сотрудничества по Google France

    $500

    Ищем надёжного сео эксперта для ежедневного сотрудничества по seo продвижению французских сайтов. Объём около 10-15 сайтов в месяц со средне месячным бюджетом в 350€. Необходима взаимовыгодная схему сотрудничества "предоплата + оплата при достижении результата".

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по seo на продвижение проекта

    $500

    Частичная занятость. Проект: zapomnivse.ru - развитие памяти, ускоренное изучение английского, текстов, слов. Требования к исполнителю: наличие кейсов по продвижению вч запросов и низкочастотников, а также достижения ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвинуть сайт

    $1000

    В связи с тем, что в заявках писали все что угодно, но не предложения о продвижении, дублирую заявку. К примеру такое "для гугла внешние факторы не сильно важны, для него ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад