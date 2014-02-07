Требуется продвинуть сайт хостинга.

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Завершен15 заявок204 просмотра

Регион Украина.

Поисковики: Яндекс и Гугл.

С Вас: подбор семантического ядра, написание текста, закупка ссылок.

11 лет назад
ariys
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

neterastudio
Александр 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$900
90 дней
Работа выполнена отлично. В процессе были консультации и объяснения. Работой вполне доволен.
Хороший заказчик. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

neterastudio
Александр 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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