Внутренняя оптимизация сайта

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Завершен4 заявки342 просмотра

Добрый день. Ниже представлены проблемы сайта http://syogodni.com их необходимо устранить результат буду проверять по он лайн сервису http://auditme.ru/express/22499-syogodni.com.html показатель должен быть от 8 из 10. Жду предложений по срокам и стоимости.

Использование заголовка

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Теги

содержат посторонние атрибуты (style, class и т.д.), что недопустимо. Стиль оформления тегов необходимо указывать в подключаемом файле стилей .css. На странице используется несколько тегов заголовков (всего 2), что недопустимо. Необходимо использовать только 1 тег на странице, тег должен содержать основное ключевое слово для данной страницы.

Использование заголовков

-

Теги

- содержат посторонние атрибуты (style, class и т.д.), что недопустимо. Стиль оформления тегов необходимо указывать в подключаемом файле стилей .css.

Теги

Тег используется на странице, рекомендуется проверить корректность расстановки тегов - у каждого открывающего тега должен быть закрывающий тег . Отсутствие закрывающего тега - довольно распространенная ошибка, зачастую препятствующая корректной индексации сайта.

Скрытые блоки

Вероятно на странице присутствует скрытый текст, так как используется стиль display:none. Это может негативно повлиять на индексацию сайта поисковыми системами. Все стили желательно убирать из кода страниц в отдельный подключаемый файл .css.

Оформление стилей

Стили описаны в коде страниц при помощи тегов

CSS
11 лет назад
Slaide
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

grantand
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Антон все сделал как надо, а что еще я хотел сделать по SEO, но это противоречило оптимизации SEO , он доходчиво объяснил мне, что на что влияет или нет- этого делать не надо и я сам сделал выводы. Всем Рекомендую!!!
Вячеслав отличный заказчик. Самое главное адекватно и с пониманием относится к предложениям и замечаниям по проекту. Деньги перевел сразу после приёма проекта. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

grantand
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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