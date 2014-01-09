Внутренняя оптимизация сайта

Добрый день. Ниже представлены проблемы сайта http://syogodni.com их необходимо устранить результат буду проверять по он лайн сервису http://auditme.ru/express/22499-syogodni.com.html показатель должен быть от 8 из 10. Жду предложений по срокам и стоимости.

Использование заголовка

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Теги

содержат посторонние атрибуты (style, class и т.д.), что недопустимо. Стиль оформления тегов необходимо указывать в подключаемом файле стилей .css. На странице используется несколько тегов заголовков (всего 2), что недопустимо. Необходимо использовать только 1 тег на странице, тег должен содержать основное ключевое слово для данной страницы.

Использование заголовков

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Теги

- содержат посторонние атрибуты (style, class и т.д.), что недопустимо. Стиль оформления тегов необходимо указывать в подключаемом файле стилей .css.

Теги

Тег используется на странице, рекомендуется проверить корректность расстановки тегов - у каждого открывающего тега должен быть закрывающий тег . Отсутствие закрывающего тега - довольно распространенная ошибка, зачастую препятствующая корректной индексации сайта.

Скрытые блоки

Вероятно на странице присутствует скрытый текст, так как используется стиль display:none. Это может негативно повлиять на индексацию сайта поисковыми системами. Все стили желательно убирать из кода страниц в отдельный подключаемый файл .css.

Оформление стилей

Стили описаны в коде страниц при помощи тегов