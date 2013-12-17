Добрый день нужно провести анализ сайта составить список доработок для СЕО и провести комплексное продвижение http://mgw.com.ua/
Аудит Интернет-Магазина
Нужно провести аудит сайта ( интернет магазин joomla+VirtueMart + EasyBlog порядка 140 наименований продукции + 70 статей). План аудита выглядит примерно так:
Рекомендации по семантическому ядру
Рекомендации по корректировке семантического ядра
Рекомендации по настройке целевой страницы
Внутренние факторы
Корректность ответа сервера:
Проверка ответа сервера на запрос к продвигаемым страницам;
Проверка ответа сервера на запрос к несуществующим страницам;
Проверка ответа сервера на запрос к страницам с www и без;
Настройка правильного ответа сервера при недоступности сайта;
Корректность кодировки страниц;
Оценка скорости ответа сервера и загрузки тела документа.
Проверка на наличие ошибок в HTML-коде страниц сайта.
Проверка работы движка сайта.
Проверка сайта на фильтры поисковых систем:
Проверка сайта на Бан;
Проверка сайта на фильтр Google «-30»;
Проверка сайта на фильтр Google «Дублирующийся контент»;
Проверка сайта на фильтр Google «Ссылочные фермы»;
Проверка сайта на фильтр Google «Чрезмерная оптимизация»;
Проверка на наличие фильтра «Ты последний»;
Проверка на аффилиат фильтр.
Использование служебных документов:
Проверка, анализ и правильная настройка robots.txt;
Проверка, анализ и правильная настройка sitemap.xml;
Проверка использования заголовка Expires;
Проверка использования заголовка Last-Modified;
Проверка домена на склейку поисковиками;
Рекомендации по настройке 301 редиректа.
Анализ заголовков целевых страниц сайта.
Анализ поисковой оптимизации текстового контента:
Проверка правописания текстов;
Анализ релевантности контента целевых страниц;
Контроль «натуральности» и естественности употребления ключевого запроса в тексте;
Проверка тошноты текстов целевых страниц.
Анализ и правильное использование мета тегов:
Проверка и анализ мета-тега description;
Проверка и рекомендации по правильному составлению гео-мета-тегов.
Анализ использования тегов акцентирования при оптимизации текстов.
Анализ использования заголовков-
.
Проверка и настройка региональности сайта.
Внешние факторы
Общая оценка внешней ссылочной структуры Вашего сайта;
Рекомендации по наращиванию ссылочной массы сайта.
Какие будут предложения по стоимости данной услуги?
Заявки фрилансеров
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