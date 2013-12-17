Аудит Интернет-Магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок240 просмотров

Нужно провести аудит сайта ( интернет магазин joomla+VirtueMart + EasyBlog порядка 140 наименований продукции + 70 статей). План аудита выглядит примерно так:

Рекомендации по семантическому ядру

Рекомендации по корректировке семантического ядра

Рекомендации по настройке целевой страницы

Внутренние факторы

Корректность ответа сервера:

Проверка ответа сервера на запрос к продвигаемым страницам;

Проверка ответа сервера на запрос к несуществующим страницам;

Проверка ответа сервера на запрос к страницам с www и без;

Настройка правильного ответа сервера при недоступности сайта;

Корректность кодировки страниц;

Оценка скорости ответа сервера и загрузки тела документа.

Проверка на наличие ошибок в HTML-коде страниц сайта.

Проверка работы движка сайта.

Проверка сайта на фильтры поисковых систем:

Проверка сайта на Бан;

Проверка сайта на фильтр Google «-30»;

Проверка сайта на фильтр Google «Дублирующийся контент»;

Проверка сайта на фильтр Google «Ссылочные фермы»;

Проверка сайта на фильтр Google «Чрезмерная оптимизация»;

Проверка на наличие фильтра «Ты последний»;

Проверка на аффилиат фильтр.

Использование служебных документов:

Проверка, анализ и правильная настройка robots.txt;

Проверка, анализ и правильная настройка sitemap.xml;

Проверка использования заголовка Expires;

Проверка использования заголовка Last-Modified;

Проверка домена на склейку поисковиками;

Рекомендации по настройке 301 редиректа.

Анализ заголовков целевых страниц сайта.

Анализ поисковой оптимизации текстового контента:

Проверка правописания текстов;

Анализ релевантности контента целевых страниц;

Контроль «натуральности» и естественности употребления ключевого запроса в тексте;

Проверка тошноты текстов целевых страниц.

Анализ и правильное использование мета тегов:

Проверка и анализ мета-тега description;

Проверка и рекомендации по правильному составлению гео-мета-тегов.

Анализ использования тегов акцентирования при оптимизации текстов.

Анализ использования заголовков

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Проверка и настройка региональности сайта.

Внешние факторы

Общая оценка внешней ссылочной структуры Вашего сайта;

Рекомендации по наращиванию ссылочной массы сайта.

Какие будут предложения по стоимости данной услуги?

HTMLJoomla
11 лет назад
tur10
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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