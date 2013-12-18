Добрый день. Ниже представлены проблемы сайта http://syogodni.com их необходимо устранить результат буду проверять по он лайн сервису http://auditme.ru/express/22499-syogodni.com.html показатель должен быть от 8 из 10. Жду предложений по срокам и стоимости. Использование ...
Нужно разработать семантическое ядро
Для создания контент-проекта требуется разработать качественное семантическое ядро.
Тематика проекта: финансы, инвестирование, кредитование, бизнес.
Задача: поиск и подбор СЧ, НЧ (до 30 "!" по WordStat), НК запросов, логическая компоновка в группы для последующего написания статей.
Оценка конкурентности, бида.
Пример файла подготовленной группы для одной статьи смотрите в приложении к проекту.
Подобных файлов мне потребуется не менее 300-400.
Основной инструмент для работы - Key Collector. Вспомогательный - креативное мышление:)
Опыт выполнения подобных заданий - обязателен.
Попрошу показать примеры.
Заявки фрилансеров
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