Нужно разработать семантическое ядро

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок209 просмотров

Для создания контент-проекта требуется разработать качественное семантическое ядро.

Тематика проекта: финансы, инвестирование, кредитование, бизнес.

Задача: поиск и подбор СЧ, НЧ (до 30 "!" по WordStat), НК запросов, логическая компоновка в группы для последующего написания статей.

Оценка конкурентности, бида.

Пример файла подготовленной группы для одной статьи смотрите в приложении к проекту.

Подобных файлов мне потребуется не менее 300-400.

Основной инструмент для работы - Key Collector. Вспомогательный - креативное мышление:)

Опыт выполнения подобных заданий - обязателен.

Попрошу показать примеры.

Написание статей
11 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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