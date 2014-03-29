SEO-маркетолог

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Закрыт3 заявки217 просмотров

На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется контент-маркетолог (PR-manager с опытом SEO).

Требования:

- опыт привлечения аудитории сайта за счет непрямых рекламных приемов

- наличие портфолио успешно реализованных и действующих проектов (обязательно уточняйте в резюме или сопроводительном письме)

- знание принципов SEO (будет являться преимуществом)

- английский язык на уровне advanced и выше.

Обязанности:

- анализ конкурентной среды компании

- написание материалов, не носящих прямой рекламный характер

- увеличение количества посещений сайта

- внутренняя оптимизация структуры и содержимого сайта

- размещение статей и ссылок на статьи

- оптимизация страниц и увеличение конверсий

Условия:

- удаленная работа в компании Auslogics с официальным оформлением (контракт)

- высокая своевременная заработная плата и премирование по результатам труда

- полная занятость и перспективы профессионального роста

- получение опыта на международном рынке

- дружная и профессиональная команда

11 лет назад
auslogicssoftwar
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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