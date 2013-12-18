Продвижение сайта в GOOGLE & YANDEX

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт24 заявки385 просмотров

Продвижение сайта в ТОП 1 — ТОП 5

http://v-h.com.ua

вот сайт на котором вы сможете взять все ключевые слова

задачи

№1 — продвинуть сайт до апреля 2014 (что бы до этого времени был показатель динамики)

№2 — гибкий подход к продвижению (месячный бюджет на 1–2 месяц от 1500 до 2000. при увеличении продаж увеличение бюджета)

№3 — расписать по пунктам сколько стоит внешняя оптимизация оптимизация и сколько внутренняя + написание статей и закупка ссылок

№4 — подойдите к сайту индивидуально (много слов уже в ТОП 1и зачем нам платить за продвижение в топ если они и так в топе. работаем на удержание!)

№5 — продвижение в google и yandex (продвижение по Украине и всем регионам и крупным городам)

ПРИОРИТЕТ СТОИТ НА ПОСТОЯННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СДЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ!!!

ТОЛЬКО УКРАИНА И ЖЕЛАТЕЛЬНО КИЕВ!!!

Написание статей
10 лет назад
Doctor-Les
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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