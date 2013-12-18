На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется контент-маркетолог (PR-manager с опытом SEO). Требования: - опыт привлечения аудитории сайта за счет непрямых рекламных приемов - наличие портфолио успешно реализованных и ...
Продвижение сайта в GOOGLE & YANDEX
Продвижение сайта в ТОП 1 — ТОП 5
вот сайт на котором вы сможете взять все ключевые слова
задачи
№1 — продвинуть сайт до апреля 2014 (что бы до этого времени был показатель динамики)
№2 — гибкий подход к продвижению (месячный бюджет на 1–2 месяц от 1500 до 2000. при увеличении продаж увеличение бюджета)
№3 — расписать по пунктам сколько стоит внешняя оптимизация оптимизация и сколько внутренняя + написание статей и закупка ссылок
№4 — подойдите к сайту индивидуально (много слов уже в ТОП 1и зачем нам платить за продвижение в топ если они и так в топе. работаем на удержание!)
№5 — продвижение в google и yandex (продвижение по Украине и всем регионам и крупным городам)
ПРИОРИТЕТ СТОИТ НА ПОСТОЯННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СДЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ!!!
ТОЛЬКО УКРАИНА И ЖЕЛАТЕЛЬНО КИЕВ!!!
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