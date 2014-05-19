Продвижение сети блогов.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок178 просмотров

Добрый день. Необходимо грамотное продвижение сети блогов, тематика: мода, туризм, развлечения. Основная система для продвижения Google, в ТОП10. Использовать белые методы.

Ваши предложения (цены и сроки).

11 лет назад
yakovets-sergey
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

neterastudio
Александр 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$2500
90 дней
Рекомендую данного исполнителя, как ответственного и надежного человека. Работа выполнена в срок и в полном объеме.
Хороший заказчик. Все объяснил четко, не давил в процессе работы. Буду рад еще заказам от Вас.

Заявки фрилансеров

neterastudio
Александр 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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