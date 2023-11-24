Написати відгук щодо додатку

$1
Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки10 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

месяц назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
yelyzavetaosu
Єлизавета 
19 летУкраина
месяц в сервисе
Была
12 дней назад
месяц назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконана робота
хороша комунікація