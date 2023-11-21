Публікація відгуків в Google My Business (google maps)

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки24 просмотра
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Вітаю!

Потрібно публікувати позитивні відгуки у картках гугл мапс (гео Україна)

Тобто, виконавець потрібен мати достатню кількіть аккаунтів,  щоб покрити зазначений об?єм (Важливо! Не нових аккаунтів, бо вони не будуть розміщені)

Об?єми:

1 місяць -  100 відгуків

2 місяць - 500

3 і далі - 800

Прошу виконвців у цьому проекті, оцінити 

1) вартість одного розміщення (БЕЗ написання відгуку) 

2) вартість одного розміщення (з написанням)

та вказити максимальний обсяг котрий маєте можливісит покрити на місяць.

месяц назад
NonamePromotion
Іван Нагорний 
30 летУкраина
месяц в сервисе
Был
20 дней назад