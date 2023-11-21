Аудит рекламы в Гугл, консультация СЕО по сайту с транспортными, пассажирскими перевозками. Сайт находиться в процессе рестайлинга и на данном этапе разработчик может внедрить рекомендации по СЕО
Публікація відгуків в Google My Business (google maps)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вітаю!
Потрібно публікувати позитивні відгуки у картках гугл мапс (гео Україна)
Тобто, виконавець потрібен мати достатню кількіть аккаунтів, щоб покрити зазначений об?єм (Важливо! Не нових аккаунтів, бо вони не будуть розміщені)
Об?єми:
1 місяць - 100 відгуків
2 місяць - 500
3 і далі - 800
Прошу виконвців у цьому проекті, оцінити
1) вартість одного розміщення (БЕЗ написання відгуку)
2) вартість одного розміщення (з написанням)
та вказити максимальний обсяг котрий маєте можливісит покрити на місяць.
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