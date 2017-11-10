В двух словах, задача следующая. Компания занимается разработкой и продажей дополнений (модулей) для платформы Magento. Работает на аудиторию по всему миру. Преимущественно США и Европа. Есть сайт, он же интернет-магазин, где ...
Настройка рекламы РСЯ
Меня зовут Борисова Нина, я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”. Изучив современные технологии рекламы, я готова внедрить их для вас бесплатно. Мое предложение заключается в том, что я настрою вам интернет-рекламу бесплатно. Взамен попрошу только отзыв о моей работе. Если мое предложение вас заинтересовало, предлагаю обсудить все детали посредством
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