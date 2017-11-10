Настройка рекламы РСЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка142 просмотра

Меня зовут Борисова Нина, я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.  Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”.  Изучив современные технологии рекламы, я готова внедрить их для вас бесплатно. Мое предложение заключается в том, что я настрою вам интернет-рекламу бесплатно. Взамен попрошу только отзыв о моей работе. Если мое предложение вас заинтересовало, предлагаю обсудить все детали посредством

электронной почты.

8 лет назад
ninabor
Нина 
51 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров