Требуется размещение ссылок в не-рунете: англоязычные сайты (также можно испанские, французские, немецкие), блоги и тд. Форумы - только в тему беседы в виде ответа, без спама и инициирования новой темы. Тематика туризм. Можно агрегаторы ...
Вывести одностраничник в топ по продаже услуг.
Сайт одностраничник и бюджет соответственно за 10 плюс меня не интересует. Ссылку на сайт скину в личных сообщениях. Понимаю, что за неделю сайт в топе не будет. Оплата по факту выполненной работы. Сделали за неделю это и это, показали отчет, получили оплату. Кого не устраивает, сразу мимо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать базовую оптимизацию сайта: 1) Есть собранная семантика которую поправить при необходимости! 2) Поправить robots.txt и sitemap.xml 3) написать ТЗ для копирайтера на 4 текста 4) При необходимости написать ТЗ ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Объём работ: 1. Сбор семантического ядра по региону Москва, Россия 2. Кластеризация семантического ядра Сроки:10 рабочих дней Формат отчёта: Семантическое ядро в формате Excel Работа через безопасную сделку толькоЗавершен6 лет назад
Изучить сайт и предложить план его развития.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется комплексное продвижение сайта. Сайт тематика кино . Оставляйте заявки и цена за месяц работы.Завершен8 лет назад
Добрый день. Суть задачи: 1. Получаем темы статей либо кластер целиком (подрубрику); 2. Парсим ключи, чистим по параметрам, раскидываем по группам (статьям); 3. Составляем план статьи; 4. Составляем ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Для внутренней и внешней оптимизации сайта требуется человек со знаниями seo Тематика сайта: металлообработка и производство оборудованияПоисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить сбор и отображение следующих данных с сайта: 1. Кол-во переходов по определенным партнерским ссылкам: AmazonClickBank (тут еще и конверсию трекать: ссылка на мануал)2. Настроить отчёт(ы) и вывести его как-то удобно (сохранить шаблон) ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $80
Нужна стандартная настройка настройка необходимых файлов, семантическое ядро и т.д По срока не тороплю, 80$ При заявке пишите ответ 34*3Завершен8 лет назад
Нужно сделать анализ рынка в нише микрофинансов (кредиты на небольшую сумму на короткий срок) в Украине, Филипинах, Индонезии, Мексике, Польше используя сервисы SimilarWeb и Ahrefs. Доступ в платный аккаунт Ahrefs предоставлю. На основании данных ...Завершен8 лет назад