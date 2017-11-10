Вывести одностраничник в топ по продаже услуг.

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Закрыт7 заявок122 просмотра

Сайт одностраничник и бюджет соответственно за 10 плюс меня не интересует. Ссылку на сайт скину в личных сообщениях. Понимаю, что за неделю сайт в топе не будет. Оплата по факту выполненной работы. Сделали за неделю это и это, показали отчет, получили оплату. Кого не устраивает, сразу мимо!

8 лет назад
vikleb
Виктор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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