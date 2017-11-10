Вывести одностраничник в топ по продаже услуг.

Сайт одностраничник и бюджет соответственно за 10 плюс меня не интересует. Ссылку на сайт скину в личных сообщениях. Понимаю, что за неделю сайт в топе не будет. Оплата по факту выполненной работы. Сделали за неделю это и это, показали отчет, получили оплату. Кого не устраивает, сразу мимо!