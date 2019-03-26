Сбор семантического ядра для спортивного интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок239 просмотров

Объём работ:

1. Сбор семантического ядра по региону Москва, Россия

2. Кластеризация семантического ядра

Сроки:10 рабочих дней

Формат отчёта: Семантическое ядро в формате Excel

Работа через безопасную сделку только

8 лет назад
lane_five
Алексей 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

medvedevseo
Дмитрий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
10 дней
заказ был аннулирован по инициативе заказчика
Задача была отменена по инициативе заказчика

Заявки фрилансеров

medvedevseo
Дмитрий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад