Объём работ: 1. Сбор семантического ядра по региону Москва, Россия 2. Кластеризация семантического ядра Сроки:10 рабочих дней Формат отчёта: Семантическое ядро в формате Excel Работа через безопасную сделку только
Действие аккаунта приостановлено!
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$100
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
5 лет назад
Задача была отменена по инициативе заказчика
Ответный отзыв
заказ был аннулирован по инициативе заказчика