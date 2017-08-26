lane_five

Алексей lane_five

 
49 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
medvedevseo
Дмитрий 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Сбор семантического ядра для спортивного интернет-магазина
Задача была отменена по инициативе заказчика
заказ был аннулирован по инициативе заказчика
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