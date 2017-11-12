Базовая оптимизация сайта

Для нового сайта нужно сделать настройку системных файлов, подключить кабинеты web-мастера, написать ТЗ программистам по внесению необходимых правок. Семантическое ядро есть. В дальнейшем возможна работа на постоянной основе.

Какая цена за эти работы?