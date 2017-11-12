Базовая оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок146 просмотров

Для нового сайта нужно сделать настройку системных файлов, подключить кабинеты web-мастера, написать ТЗ программистам по внесению необходимых правок. Семантическое ядро есть. В дальнейшем возможна работа на постоянной основе. 

Какая цена за эти работы?

8 лет назад
annayar0605
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Все быстро и чётко! Приятно работать с таким человеком. Спасибо!
Все хорошо. Сотрудничеством доволен. Надеюсь поработать с вами еще!

Заявки фрилансеров

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад