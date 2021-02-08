Необходим seo специалист для продвижения сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка116 просмотров
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Здравствуйте, меня зовут Алина! Я ищу опытного специалиста для продвижения сайта

Задача:

- Есть готовый сайт, оплаченный тариф на тильда, необходимо его продвинуть и вывести на хорошую прибыль

- Необходимо вывести на высокий рейтинг поиска яндекс и гугл и др

Если необходимо будет отредактировать сайт, то это не проблема

Сайт связанный с бьюти сферой, буду рада Вашему сотрудничеству! 

3 года назад
alinamalt2602
Алина 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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