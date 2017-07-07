Необходимо расширить семантику в приоритете коммерческих страниц.

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Необходимо расширить семантику в приоритете коммерческих страниц, а именно услуг. Сайт http://liderpereezdov.ru/

Сбор семантического ядра (не информационные запросы), тз по текстам копирайтеру, верстальщик и программист есть, нужна только грамотная сеошная работа.

6 лет назад
kazakof
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад