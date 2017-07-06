Создать семантическое ядро по высокочастотному запросу

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок194 просмотра
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Нужно проработать запрос под Яндекс и Гугл регион Россия (все его варианты)  по высокочастотным вхождениям. Затем распределить на посадочные страницы получившиеся запросы (кластеризовать).

6 лет назад
degruz
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
bogdan2014
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$7
5 дней