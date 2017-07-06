Здравствуйте! Ищу SEO специалиста. На текущий момент есть несколько проектов требующих постоянный надзор. Обязательное условие наличие скайпа\телефона для быстрых коммуникаций и успешних кейсов в медицинской тематике. В заявке ожидаю увидить ваши контакты, кейсы медицинской тематики, примеры ...
Создать семантическое ядро по высокочастотному запросу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно проработать запрос под Яндекс и Гугл регион Россия (все его варианты) по высокочастотным вхождениям. Затем распределить на посадочные страницы получившиеся запросы (кластеризовать).
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