SEO-продвижение старого интернет-магазина

Здравствуйте! Ищу SEO специалиста. На текущий момент есть несколько проектов требующих постоянный надзор. Обязательное условие наличие скайпа\телефона для быстрых коммуникаций и успешних кейсов в медицинской тематике. В заявке ожидаю увидить ваши контакты, кейсы медицинской тематики, примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ИМ на ASP.NET.
Регион: Спб (приоритетнее) и Мск.
Необходимо увеличить посещаемость сайта.
Магазину 7 лет. За прошлый год сайт сильно просел, особенно в Яндексе (картинку прилагаю).
Необходимо диагностировать проблему и устранить ее (провести комплекс мер по внутренней и/или внешней оптимизации).
Критерий выполненной работы - 2x-кратное увеличение уникальных посетителей из Яндекса за тот же период в сравнении с предыдущим периодом (сентябрь 2016-го) по отчету Яндекс-Метрики при условии сохранения (или уменьшения) среднего показателя отказов.
Жду ваших предложений.
Серые способы накрутки тИЦ не предлагать!
Необходимо увеличить продажи в ИМ, а не надурить поисковики.
Наличие портфолио с минимум 10 успешными примерами SEO-продвижения ОБЯЗАТЕЛЬНО!
P.S.: Сделан аудит сайта SEO-студией (прилагаю).
Кто готов взяться, пишите, что конкретно будете делать.
По возможности подкрепляйте ценами за этапы.
На низкую цену не ведусь. Прошу быть объективными.
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