SEO-продвижение старого интернет-магазина

ИМ на ASP.NET.

Регион: Спб (приоритетнее) и Мск.

Необходимо увеличить посещаемость сайта.

Магазину 7 лет. За прошлый год сайт сильно просел, особенно в Яндексе (картинку прилагаю).

Необходимо диагностировать проблему и устранить ее (провести комплекс мер по внутренней и/или внешней оптимизации).

Критерий выполненной работы - 2x-кратное увеличение уникальных посетителей из Яндекса за тот же период в сравнении с предыдущим периодом (сентябрь 2016-го) по отчету Яндекс-Метрики при условии сохранения (или уменьшения) среднего показателя отказов.

Жду ваших предложений.

Серые способы накрутки тИЦ не предлагать!

Необходимо увеличить продажи в ИМ, а не надурить поисковики.

Наличие портфолио с минимум 10 успешными примерами SEO-продвижения ОБЯЗАТЕЛЬНО!

P.S.: Сделан аудит сайта SEO-студией (прилагаю).

Кто готов взяться, пишите, что конкретно будете делать.

По возможности подкрепляйте ценами за этапы.

На низкую цену не ведусь. Прошу быть объективными.