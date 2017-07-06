Оптимизировать сайт Alemir.by для поиска и продвинуть его

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок197 просмотров
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Оптимизировать сайт Alemir.by для поиска в Гугл и Яндекс и продвинуть его в регионе Могилев, Гомель, Витебск по запросам в прикрепленном файле. Написать текста.

6 лет назад
Sharkbox
Михаил 
42 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад