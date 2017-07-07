Проведение работ по seo оптимизации

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек для проведения работ по определенному списку.

UPD для всех кто не смог открыть список:

https://yadi.sk/d/EzxWX3BJ3Ku4Hn

6 лет назад
optimovl
Никита 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад