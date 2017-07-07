Проведение работ по seo оптимизации

ИМ на ASP.NET. Регион: Спб (приоритетнее) и Мск. Необходимо увеличить посещаемость сайта. Магазину 7 лет. За прошлый год сайт сильно просел, особенно в Яндексе (картинку прилагаю). Необходимо диагностировать проблему и устранить ее (провести комплекс мер по внутренней и/или внешней оптимизации). Критерий выполненной ...