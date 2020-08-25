Нужна ссылка ru.wikipedia, которая не удалится после модерации

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Завершен1 заявка372 просмотра

Здравствуйте.

Нужна ссылка, которая пройдет модерацию в ru.wikipedia.org

Сайт о спорте, ссылка будет на статью о предстоящем событии

5 лет назад
wageraff
Алексей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sdvstyle
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$25
17 дней
Хороший и порядочный исполнитель
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, честная и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

sdvstyle
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад

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